Мир 22 марта 2023, 18:26 Парламент Швеции проголосовал за ее членство в НАТО freepik

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Шведский однопалатный парламент (риксдаг) проголосовал за членство страны в Североатлантическом альянсе. За присоединение к НАТО высказались большинство депутатов. Трансляция заседания идет на сайте парламента.

Одобрение риксдага — необходимое условие для вступления Швеции в альянс.

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Турция пока не поддержала членство Швеции в НАТО, но готова к обсуждениям. При этом со вступлением Финляндии турецкие власти согласились. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство страны в НАТО «не будет полным без Швеции».

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Обе страны подали заявки на вступление в альянс одновременно, в мае 2022 года. Поначалу Турция заблокировала процесс рассмотрения документов из-за того, что скандинавские страны помогли сторонникам Рабочей партии Курдистана, которую турецкая сторона считает террористической организацией. Власти Швеции отказались от экстрадиции 120 подозреваемых в террористической деятельности по запросу Турции.