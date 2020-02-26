Парламент Шотландии первым в мире трогательно позаботился о женщинах

Парламент Шотландии впервые в мире утвердил план, согласно которому все женщины страны будут бесплатно получать санитарно-гигиенические изделия. Предметы разложат в специально отведенных общественных местах. Казне эта мера обойдется в 24,1 миллиона фунтов в год.

Законопроект о бесплатном предоставлении санитарно-гигиенической продукции прошел первое чтение. Документ получил при этом 112 голосов за, ни одного голоса против при одном воздержавшемся. Перед вторым чтением в законопроект можно будет внести поправки. Впрочем, по мнению экспертов, особо править документ не будут — настолько в нем все ясно и понятно. Принять закон предложила женщина.

Депутат, предложившая законопроект, считает, что этой мерой шотландский парламент покажет свое серьезное отношение к гендерному равенству. Продукция, необходимая для естественных функций человеческого тела, должна быть одинаково бесплатна и доступна. И это не только прокладки и тампоны, но и одноразовые полотенца, туалетная бумага, салфетки.

У Шотландии уже есть похожий опыт. В частности, в 2018 году страна первой в мире предоставила бесплатные санитарные изделия в школах, колледжах и университетах.

Интересно, что сейчас подобные товары в Британии обложены сбором 5%. Теперь правительство хочет отказаться от этого «налога на тампон», но до последнего времени руки законодателей были связаны правилами Европейского союза.