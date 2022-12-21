Мир 21 декабря 2022, 05:38 Парламент Перу одобрил проведение досрочных выборов в стране Досрочные выборы в Перу состоятся в апреле 2024 года Pxhere

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Конгресс Перу проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов в апреле 2024 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«93 голосами за пленум Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года», — сказано в сообщении парламента.

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На следующем заседании, как уточняется, состоится рассмотрение документа во втором чтении.

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Члены парламента Перу в середине декабря приняли решение об отставке президента страны Педро Кастильо, после чего присягу на пост главы республики принесла Дина Болуарте. Она же выступила с предложением провести досрочные выборы в апреле 2024 года. Болуарте уверила, что ее правительство — это временная мера.

На такие шаги она пошла из-за массовых акций протеста, которые начались после смещения с президентского поста Кастильо. Митингующие перекрывали дороги, мешали работе аэропортов, совершали набеги на административные здания и СМИ, требуя досрочных выборов. Правоохранительное управление Перу 15 декабря сообщило о задержании 71 человека за предыдущие семь дней.