В среду, 24 марта, парламент отменил военное положение в Армении. Оно действовало с 27 сентября 2020 года из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

За принятие проекта, предложенного оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Светлая Армения», проголосовали 118 депутатов, против — один. Воздержался тоже только один человек, написало РИА «Новости».

Отмена военного положения необходима для проведения внеочередных выборов. Исходя из местного законодательства, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства.

В начале этой недели стало известно, что правящая в Армении партия «Мой шаг» на внеочередных выборах в парламент выдвинет Никола Пашиняна в качестве кандидата на пост премьер-министра. Внеочередные парламентские выборы должны пройти в Армении 20 июня. Чтобы распустить парламент, премьер Армении должен уйти в отставку. В том случае, если парламент не сможет выбрать главу кабмина дважды, он будет распущен автоматически.