Парламент отказал Джонсону в досрочных выборах

По словам Джонсона, случившееся — это «отказ народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». Он также подчеркнул, что целью оппозиции является очередное откладывание Brexit, «не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС».

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За проведение досрочных выборов высказались 293 депутата, 46 — категорически против. Остальные 650 парламентариев воздержались. Для принятия решения о досрочных выборах было необходимо согласие 434 человек, то есть 2/3 членов палаты общин.

Борис Джонсон просил назначит выборы на 15 октября, то есть в период до последнего срока выхода Великобритании из ЕС (31 октября).

Британский парламент не поддерживает Brexit без соглашения, но и против соглашения с ЕС. В Евросоюзе пересматривать принятое ранее решение не согласны. Джонсон убежден, что Великобритания должна покинуть ЕС в срок вне зависимости от того, будет ли соглашение или нет. Парламент перестанет действовать до 14 октября из-за перерыва в работе. Следовательно, очередное голосование возможно, но как минимум в конце ноября, когда уже должен произойти Brexit.