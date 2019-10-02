Парламент Нидерландов потребовал изучить роль Украины в деле МН17

Депутаты парламента Нидерландов призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении малазийского Boeing в Донбассе, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Авиакатастрофа произошла в июле 2014 года.

Парламентарии заявили, что «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и вокруг нее, необходимо дальнейшее изучение фактов». Об этом сообщил ТАСС.

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Депутаты потребовали от кабмина рассмотреть, «какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента».

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что у правительства с юридической точки зрения на это нет никаких оснований. Тем не менее он не выступил против данной инициативы. Более того, идею поддержали все входящие в парламент партии.

Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlinеs, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек из десяти стран мира. Все они погибли.

В то время Киев, несмотря на активные военные действия, не закрыл небо Донбасса для международных полетов. Расследованием трагедии занялась Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли специалисты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии.

В июне 2019 года ССГ объявила, что нашла четырех людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года.