Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения

Закон был одобрен во втором чтении в среду, 16 декабря, на заседании парламента. За принятие его проголосовали 55 человек из 101.

«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком. Государственные служащие обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык — молдавский», — говорится в документе.

Гражданам Молдавии, согласно новому закону, гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также местные власти должны создать условия для получения образования на языках проживающих на территории республики этносов. При этом молдавский остается обязательным во всех учебных заведениях.

Автором поправок стала Партия социалистов Республики Молдова, против закона проголосовали представители оппозиционных партий «Действие и солидарность», «Платформа „Достоинство и правда“» и Демократической партии Молдовы.