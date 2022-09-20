Парламент ЛНР принял закон о референдуме | 360°

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Парламент ЛНР принял закон о референдуме

Депутат Госдумы Водолацкий: Народный совет ЛНР одобрил закон о референдуме

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Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики единогласно одобрили законопроект о проведении референдума по присоединению к России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый​ заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного совета ЛНР», — написал он.

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Все 42 депутата проголосовали за принятие закона во всех трех чтениях.

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Законопроект о проведении в ЛНР референдума по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта разработали по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника. Право региона участвовать в голосовании предусмотрено местной конституцией. В голосовании смогут принять участие совершеннолетние граждане ЛНР, в том числе находящиеся за ее пределами.

В этот же день Леонид Пасечник подписал закон. Его опубликовали на сайте главы ЛНР. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что голосование проведут с 23 по 27 сентября.

ЛНР

Признание ДНР и ЛНР

Референдум

Референдум в ЛНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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