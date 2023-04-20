Мир 20 апреля 2023, 00:44 Парламент Кубы переизбрал на второй срок действующего президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса Televisión Cubana: парламент Кубы переизбрал действующего президента Мигеля Диас-Канеля Pixabay

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Национальная ассамблея народной власти Кубы переизбрала на второй срок действующего президента республики Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Трансляцию заседания парламента вел государственный телеканал Кубы Televisión Cubana.

Глава государства будет занимать этот пост до 2028 года. За переизбрание Мигеля Диас-Канеля Бермудеса проголосовали 459 депутатов парламента из 462 присутствовавших на заседании.

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Сроки полномочий вице-президента Сальвадора Вальдеса Месы и премьер-министра Мануэля Марреро были также продлили.

На Кубе несколько банков с марта стали принимать карты российской платежной системы «Мир». Деньги выдаются в кубинских песо по курсу обмена один к полутора без учета комиссии за операцию.