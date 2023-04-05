05 апреля 2023, 10:54
Парламент Крыма предрек Украине незавидное будущее после СВО
Глава парламента Крыма Константинов: Украина разделится на осколки по итогам СВО
По итогам спецоперации от Украины останутся одни осколки, уверен глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он заявил об этом РИА «Новости».
Константинов считает, что после СВО Украина останется территорией со «сложным народом и неопределенным будущим»,
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«Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — отметил он.
Глава парламента добавил, что судьба этой страны станет «уже нашей задачей». Русскоязычные территории в том или ином виде окажутся под российским контролем, и это даст РФ гарантии безопасности. Однако Запад обязательно захочет удержать за собой часть территории. По мнению Константинова, Украина превратится для западных стран во «второй Афганистан», только с более жуткими и глубокими последствиями.
Соединенные Штаты оказали на Украину гибельное влияние, и ее жители уже понимают, что стали «разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть», подчеркнул он. Запад относится у Украине с «колониальным цинизмом», подытожил Владимир Константинов.
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