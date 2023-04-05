Мир 05 апреля 2023, 10:54 Парламент Крыма предрек Украине незавидное будущее после СВО Глава парламента Крыма Константинов: Украина разделится на осколки по итогам СВО Unsplash

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По итогам спецоперации от Украины останутся одни осколки, уверен глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он заявил об этом РИА «Новости».

Константинов считает, что после СВО Украина останется территорией со «сложным народом и неопределенным будущим»,

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«Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — отметил он.

Глава парламента добавил, что судьба этой страны станет «уже нашей задачей». Русскоязычные территории в том или ином виде окажутся под российским контролем, и это даст РФ гарантии безопасности. Однако Запад обязательно захочет удержать за собой часть территории. По мнению Константинова, Украина превратится для западных стран во «второй Афганистан», только с более жуткими и глубокими последствиями.

Соединенные Штаты оказали на Украину гибельное влияние, и ее жители уже понимают, что стали «разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть», подчеркнул он. Запад относится у Украине с «колониальным цинизмом», подытожил Владимир Константинов.