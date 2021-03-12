Парламент Киргизии выбрал дату референдума по конституции

Депутаты законодательного органа Киргизии большинством голосов одобрили закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Решение принято на заседании законодательного собрания.

Всенародное голосование в республике пройдет 11 апреля 2021 года.

«Большинством голосов депутаты сегодня одобрили закон о назначении референдума по проекту закона „О конституции Кыргызской Республики“, согласно которому всенародное голосование состоится 11 апреля 2021 года», — заявила представитель пресс-службы законодательного органа.

Принятие законопроекта о назначении всенародного голосования поддержали 94 депутата, против высказались шестеро.

Проект новой конституции опубликован на сайте парламента Киргизии 9 февраля. Предлагается ввести институт Народного курултая (совета), как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Еще планируется переформатировать институты президента и правительства. Кроме того, в документе предлагается сократить число депутатов парламента со 120 до 90. Таким образом, предлагаемые нововведения подразумевают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.

Также в Киргизии в тот же день состоятся выборы в местные органы власти, написал сайт inc-news.