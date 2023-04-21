Мир 21 апреля 2023, 20:10 Парламент Киргизии во втором чтении принял закон, вытесняющий русский язык Парламент Киргизии во втором чтении принял закон о переходе страны на киргизский язык Unsplash

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Парламент Киргизии во втором чтении принял закон о языке. Об этом сообщили «Известия».

В преамбуле закона киргизский назвали языком титульного населения, что предполагает сегрегацию населения. Но в конституции страны нет подобного понятия. Там говорится, что «народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов Кыргызской Республики».

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При принятии законопроекта на киргизский язык должны будут перейти все государственен органы. Чиновников обяжут вести соцсети на киргизском. На другом языке допустимы публикации, но они не должны превышать основной объем текста. Также появятся некие «языковые комиссары». Правоохранителей и судей также обяжут вести всю документацию на госязыке.

«С лицами, не владеющими государственным языком, сотрудник органа правопорядка может общаться на языке, приемлемом для сторон, а также с помощью переводчика», — уточнили в проекте.

Это же коснется работников Нацбанка, учителей и медиков. А уровень владения киргизским будут подтверждать государственным сертификатом. Какое наказание предусмотрено для нарушителей, пока не уточняется.

Всем СМИ придется делать контент, который не менее чем наполовину будет на киргизском. Печатные средства массовой информации это пока не затронет. Они смогут издаваться на разных языках. Также депутаты киргизского парламента предложили перевести язык с кириллицы на латиницу.