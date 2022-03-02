Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарабаева

Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) утвердила отставку Дариги Назарбаевой с поста депутата. Это решение мажилис принял во время пленарного заседания 2 марта, сообщило РИА «Новости».

Назарбаева 25 февраля подала заявление о сложении полномочий, Центризбирком республики внес в мажилис представление, за которое проголосовали депутаты.

В конце февраля Назарбаева выступила с заявлением, что хочет сосредоточиться на гуманитарной, общественной, благотворительной и культурной деятельности.

Назарбаева является старшей дочерью бывшего президента государства Нурсултана Назарбаева.

Ранее стало известно, что правящая партия Казахстана «Нур Отан» переименована в «Аманат». За это решение 1 марта проголосовали депутаты партии.

В январе в Казахстане произошли массовые волнения, причиной которых стало повышение розничных цен на сжиженный автомобильный газ. Правоохранительные органы возбудили более трех тысяч уголовных дел.