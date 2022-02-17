Парламент Казахстана принял законопроект о военном сотрудничестве с Россией

Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили законопроект о принятии договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве. Это произошло на пленарном заседании 17 февраля, написало РИА «Новости».

Договор о военном сотрудничестве двух стран подписали еще 16 октября 2020 года, он заменил такой же документ, датированный 28 марта 1994 года. Заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков объяснял, что подписание состоялось, потому что положения из договора от 1994 года устарели, если соотносить их с современными реалиями.

Согласно договору Россия и Казахстан будут сотрудничать в военной сфере. В частности, будет совместное планирование работы с войсками.

Подписанный акт позволит осуществлять оперативную и боевую подготовку, деятельность миротворцев, развивать военное образование и науку, обеспечивать работу войск, совершенствовать нормативно-правовые положения, спорт, культуру и другие направления, касающиеся военного сотрудничества. Закон направили на подписание президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву.