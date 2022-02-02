Парламент Казахстана отменил согласование внешней и внутренней политики с Назарбаевым

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки сената страны, по которым новые инициативы по внешней и внутренней политике больше не нужно согласовывать с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Теперь поправки должен утвердить нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Изменения в законодательстве, помимо отмены необходимости согласования политических инициатив с Назарбаевым, предусматривают прекращение его пожизненного председательства в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК), сообщил ТАСС.

Сенат принял эти поправки 27 января, а потом направил их в нижнюю палату парламента. После согласования изменений и на этом уровне их внесение в законодательство должен будет утвердить Токаев.

За Назарбаевым оставили право выступать в парламенте Казахстана и его палатах, на заседаниях правительства, а также быть членом Конституционного совета республики.

Назарбаев оставил должность президента Казахстана в марте 2019 года, заняв пожизненный пост первого президента, который предусматривал широкие полномочия. В январе этого года на фоне беспорядков в стране Касым-Жомарт Токаев вместо Назарбаева возглавил Совбез страны.