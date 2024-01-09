Мир 09 января 2024, 13:47 Парламент Южной Кореи запретил есть собак Парламент Южной Кореи официально запретил разводить собак для еды Unsplash

Читать 360tv в

Парламент Южной Кореи одобрил закон, запрещающий употреблять собачье мясо в пищу. В пользу этого решения выступили 208 законодателей, еще двое воздержались от голосования, сообщило агентство Yonhap.

Запрет распространится на разделку, разведение и продажу животных на мясо. Нарушителям будет грозить тюремный срок до двух лет или до 30 миллионов вон штрафа (22,7 тысячи долларов), но приводить наказания в исполнение планируют только с 2027 года. До этого будет льготный период. Новый закон также предполагает субсидии для людей, работающих на производстве собачьего мяса, чтобы помочь им трудоустроиться на новых местах.

Реклама

Сейчас на территории Южной Кореи действуют более тысячи собачьих ферм и около 1,6 тысячи ресторанов, в которых готовят блюда из мяса этих животных.

Собачье и кошачье мясо используют для приготовления пищи в некоторых заведениях Вьетнама. Летом местный житель украл около 1,5 тысячи кошек для продажи бойням.