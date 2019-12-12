Парламент Израиля назначил новые выборы на 2020 год
Нетаньяху назвал предъявленные к нему обвинения экспериментомПодробнее
По информации сайта «Аргументы и факты», в голосовании 94 члена парламента выступили «за», никто не выбрал вариант «против».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц не пришли к единогласному решению о формировании коалиционного правительства. Предстоящая избирательная кампания будет третьей за срок менее одного года.
8 декабря премьер предложил устроить прямые выборы на свою должность. Однако Ганц отверг предложение, посчитав это предвыборным трюком.
Ранее Биньямина Нетаньяху обвинили в злоупотреблении полномочиями. В частности, речь шла о коррупции. С обвинениями выступил юрсоветник кабмина Авихай Мандельблит. Премьер-министр подчеркнул, что это попытка свергнуть его с поста главы правительства.