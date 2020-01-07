Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Иранские парламентарии единогласно проголосовали за новый законопроект после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Документ поддержали 206 депутатов, в том числе члены Комиссии по бюджетной интеграции.

Согласно этому закону, из Фонда национально развития страны выделят 200 миллионов евро для поддержки сил специального назначения «Кудс». Одним из спецподразделений «Кудс» командовал Сулеймани.

Глава США Дональд Трамп обвинил Сулеймани в организации нападения на американское посольство в Ираке 31 декабря 2019 года и отдал приказ нанести ракетный удар по району международного аэропорта в Багдаде.

В результате этой военной операции генерал погиб. Власти Ирана пообещали отомстить за убийство национального героя и объявили о полном выходе из ядерной сделки. После смерти Сулеймани ситуация на Ближнем Востоке обострилась.