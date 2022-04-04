Парламент Грузии счел оскорбительным обвинения Украины в помощи РФ с контрабандой оружия

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани назвал оскорбительным заявление украинских властей о том, что Грузия якобы помогает России в контрабанде оружия и запчастей. Об этом написал ТАСС.

О том, что сообщение вице-премьера Украины Ирины Верещук не соответствует действительности, Кахиани сообщил во время встречи с журналистами.

Верещук выступила в эфире телеканала Formula несколько часов назад. Она заявила, что Грузия предоставляет России свою территорию для контрабанды военной техники и военных запчастей. Россия и Грузия якобы проводят переговоры об открытии канала провоза. Вице-премьер Украины призвала грузинов не допустить сговора и напомнить правительству о том, к чему ведут заигрывания с Россией.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что страна не станет вводить экономические санкции против России, так как это противоречит ее интересам. При этом Грузия выступает за скорейшее прекращение конфликта на территории Украины, который вредит миру и стабильности.