Парламент Грузии рассмотрит перенос Дня Победы на 8 мая

Группа оппозиционных депутатов в парламенте Грузии выступили с инициативой о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещания страны.

Авторы инициативы объяснили, что предлагают перенять опыт европейских стран, где окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая.

«По сложившейся в Советском Союзе традиции, в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, День Победы отмечают 9 мая даже после распада СССР. Исключения составляют только страны Балтии и Украина, где, как и в Великобритании, США и Европе, эту дату отмечают 8 мая», — говорится в заявлении депутатов.

Парламентарии пояснили, что для переноса государственного праздника требуется принять соответствующий закон. В документе также необходимо прописать — что 8 мая станет нерабочим днем. Свое предложение авторы инициативы представят на заседании парламентского бюро в понедельник, 18 апреля.