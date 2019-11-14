Парламент Грузии отказался от перехода на пропорциональную избирательную систему

Депутаты набрали на выборах 101 голос вместо необходимых 113. Последние два дня лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили призывал поддержать поправки. Однако к его словам прислушалась только часть политиков. Тем самым, по мнению оппозиции, депутаты «обрекли Грузию на дестабилизацию».

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Теперь противники действующей власти призывают единомышленников выйти на улицы.

Парламент Грузии рассчитан на 150 мест. Таким образом выборы в 2020 году снова пройдут по смешанной системе при барьере в 3%. В то же время западные партнеры Грузии поддерживали внесение изменений в конституцию для достижения консенсуса в стране.

В июне в Тбилиси прошли массовые акции протеста против приезда депутатов Госдумы на межпарламентскую ассамблею православия. Из-за митингов начался внутриполитический кризис. После чего в стране пообещали провести выборы-2020 только по партийным спискам.