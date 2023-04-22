Мир 22 апреля 2023, 21:53 Парламент Греции распустили в связи с выборами АМНА: президент Греции Сакелларопулу распустила парламент в связи с выборами 21 мая Freepik

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Парламент Греции в субботу распустили указом президента Катерины Сакелларопулу. Причина роспуска — парламентские выборы 21 мая, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Указ о роспуске высшего законодательного органа страны по традиции вывесили на доске объявлений у двери восточного входа в здание парламента. Тем же указом парламентские выборы назначены на 21 мая 2023 года. Документ вывесил бригадный генерал Фотис Дуицис, сообщило агентство.

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В указе отмечается, что новый состав законодательного органа, избранный 21 мая, созовут 1 июня. В тот же день состоится приведение к присяге новых депутатов. На следующий день парламент выберет нового председателя. До даты выборов члены правительства остаются на своих местах, за исключением двух политиков — глава МВД Макис Воридис и официальный представитель правительства Иоаннис Иконому покинут свои посты.