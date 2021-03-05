Парламент ФРГ продлил режим эпидемии национального масштаба

Бундестаг продлил действие режима эпидемии национального масштаба до 30 июня. Информация опубликована на сайте однопалатного парламента, сообщил сайт inc-news.

Данный режим позволяет правительству ФРГ каждый раз вводить определенные ограничения или продлевать их без одобрения со стороны парламента и палат федеральных земель. С предложением о продлении режима выступили фракции партий, входящих в коалиционное правительство Германии — альянс ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Его продление одобрили 368 парламентариев, против выступило 293 человека.

Согласно немецкому закону об инфекционной защите населения, режим эпидемии национального масштаба вводится при «серьезной угрозе общественному здоровью на территории всей ФРГ».

С начала пандемии в Германии зафиксировали почти 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них около 2,3 миллиона граждан выздоровели. В конце января эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. В связи с этим в феврале заработали парикмахерские и школы. В ближайшее время планируется также открыть театры, магазины с товарами не первичной необходимости и уличные террасы кафе и ресторанов.