Мир 01 марта 2023, 15:37 Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО Депутаты Финляндии поддержали предложение правительства о вступлении страны в НАТО YouTube

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Предложение правительства Финляндии о вступлении страны в НАТО получило поддержку депутатов государственного парламента. За принятие документа проголосовали 184 человека, против — семь. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Депутаты приняли решение на основании отчета комитета по иностранным делам, где говорилось, что вступление страны в НАТО снизит военную угрозу для страны.

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Протокол голосования подписал спикер палаты. После он передаст документ главе правительства. Законопроект в течение трех месяцев должен утвердить президент после подачи документа на ратификацию.

Финляндия намерена вступить в НАТО вместе со Швецией. Обе страны подали заявки в 2022 году. Против включения в альянс скандинавских стран выступила Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу напомнил, что шведы оказали поддержку и дали убежище членам Народной партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

Для решения вопроса о вступлении в НАТО три страны подписали меморандум. Реализацию прописанных в документе соглашений стороны обсудят на встрече в Брюсселе 9 марта.