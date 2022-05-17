Парламент Финляндии одобрил ее вступление в НАТО

Парламент Финляндии почти единогласно проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. Из 200 депутатов голоса «за» отдали 188. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь правительству предстоит вынести официальное предложение на рассмотрение президента Саули Ниинисте. По данным издания, ожидается, что президент одобрит его удаленно в кратчайшие сроки (сейчас он находится с визитом в Швеции).

Затем посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что дебаты в финляндском парламенте продлились более 14 часов. Было произнесено 212 речей.

Расширение НАТО не создает непосредственной угрозы для России, а расширение военной инфраструктуры вызовет ее «ответную реакцию», отметил накануне президент РФ Владимир Путин.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия понаблюдает за тем, как НАТО будет использовать территорию Финляндии и Швеции, которая также заявила о вступлении в Альянс, а уже потом будет делать выводы.