Парламент эвакуировали в Оттаве из-за «подозрительного инцидента»

Жителей Оттавы эвакуировали из здания парламента в связи с «подозрительным инцидентом». Сотрудники полиции вывели всех людей на улицу и перекрыли дороги.

«Парламент был эвакуирован и полиция заблокировала доступ к нему», — написал портал Star.

Служба парламентской охраны уточнила, что людей вывели, так как полиция проводит операцию из-за некой возможной угрозы. Всех находившихся в парламенте отправили в укрытия до дальнейшего уведомления.

В полиции Оттавы заявили, что занимаются расследованием «подозрительного инцидента» на Парламентском холме. Позже правоохранители сообщили, что операция завершена.

«Расследование подозрительного инцидента на Парламентском холме завершено. Угрозы общественной безопасности не обнаружено. Весь район вновь открыт для граждан», — написало полицейское управление в соцсети.

Центр канадской столицы перекрывали днем в субботу, 11 июня. Характер возможной угрозы правоохранители не стали раскрывать. Также общественности не стали сообщать никаких подробностей о «подозрительном инциденте».