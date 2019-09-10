Парламент Эстонии не поддержал переход школ и детсадов на эстонский язык
Парламент Эстонии не одобрил предложение «Партии реформ» об обязательном переводе на эстонский язык всех школ и детских садов. Партия предложила также перевести на эстонский все русскоязычные образовательные учреждения. Об этом сообщил портал RNS.
В сообщении сказано, что из 97 депутатов инициативу поддержали 32 парламентария, против выступили — 44, а 21 депутат отсутствовал на голосовании.
Представители «Партии реформ» предложили властям Эстонии организовать перевод базового и школьного образования на эстонский язык. Для этого необходимо было внести семь поправок в законопроекты, относящиеся к образованию. Затем пришлось бы вносить изменения в национальную учебную программу начальных и старших классов средней школы и все национальные экзамены на разных уровнях школы.