Парламент Эстонии не поддержал переход школ и детсадов на эстонский язык

В сообщении сказано, что из 97 депутатов инициативу поддержали 32 парламентария, против выступили — 44, а 21 депутат отсутствовал на голосовании.

Представители «Партии реформ» предложили властям Эстонии организовать перевод базового и школьного образования на эстонский язык. Для этого необходимо было внести семь поправок в законопроекты, относящиеся к образованию. Затем пришлось бы вносить изменения в национальную учебную программу начальных и старших классов средней школы и все национальные экзамены на разных уровнях школы.