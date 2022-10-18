Парламент Эстонии назвал Россию «спонсором терроризма» | 360°

18 октября 2022, 14:34
Парламент Эстонии назвал Россию «спонсором терроризма»
Парламент Эстонии назвал российский режим террористическим
Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма. Соответствующее заявление опубликовали на сайте парламента.
«За» проголосовали 88 депутатов, при этом «воздержавшихся или проголосовавших против не было».
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Рийгикогу осудил спецоперацию на Украине и присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В Эстонии заявили, что «никогда не признают» результаты референдумов. Кроме прочего, парламент страны предложил исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.
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Эстонские депутаты обратились к международному сообщество с предложением присоединиться к их акции.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что властям Европы становится все труднее вводить новые санкции против России. Она отметила, что «осталось не так много элементов», против чего можно распространить ограничения.
Терроризм
Эстония
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