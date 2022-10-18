Парламент Эстонии назвал Россию «спонсором терроризма» | 360°

Мир 18 октября 2022, 14:34 Парламент Эстонии назвал Россию «спонсором терроризма» Парламент Эстонии назвал российский режим террористическим Flickr

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Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма. Соответствующее заявление опубликовали на сайте парламента.

«За» проголосовали 88 депутатов, при этом «воздержавшихся или проголосовавших против не было».

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Рийгикогу осудил спецоперацию на Украине и присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В Эстонии заявили, что «никогда не признают» результаты референдумов. Кроме прочего, парламент страны предложил исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.

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Эстонские депутаты обратились к международному сообщество с предложением присоединиться к их акции.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что властям Европы становится все труднее вводить новые санкции против России. Она отметила, что «осталось не так много элементов», против чего можно распространить ограничения.