Мир 12 декабря 2023, 18:55 Парламент Эстонии начал рассматривать петицию об отставке премьера Каллас РИА «Новости»

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Конституционная комиссия парламента Эстонии приступила к рассмотрению петиции об отставке премьера Каи Каллас. Об этом сообщило РИА «Новости».

Местные жители зарегистрировали петицию с требованием отставки Каллас на сайте Rahvaalgatus. Согласно закону, парламент рассматривает обращение, если под ним оставили свою подпись не менее тысячи жителей страны. Петиция собрала около 28 тысяч подписей.

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Ее авторы напомнили о недавнем скандале, связанным с бизнесом мужа Каи Каллас в сфере перевозок. Эстонские активисты не поверили словам премьера о том, что она ничего не знает о делах супруга, который занимался организацией доставки грузов в Россию.

«Мы не хотим, чтобы Кая Каллас представляла нас в качестве премьер-министра и тем самым позорила репутацию и народ Эстонии», — отметили составители петиции.

Ранее Каллас согласилась занять пост генсека НАТО, если ее будут рассматривать на эту должность. Она также признавалась, что не считает конфликт на Украине тупиковым. По ее мнению, подобные заявления играют на руку России.