Парламент Черногории одобрил закон о свободе вероисповедания. В стране проходят протесты

Парламент Черногории принял закон о церквях, который ущемляет права Сербской православной церкви. Несогласные черногорцы устроили протесты на севере страны.

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории начали рассматривать закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» в 11:00 (13:00 по мск) четверга и закончили только глубокой ночью. Как сообщило РИА «Новости», недовольные протестовали в городах Никшич и Будва и в знак несогласия перекрывали дороги. Стражи порядка задержали около 20 человек.

Неспокойно было и в самом парламенте. В зале заседаний случилась потасовка с участием депутатов оппозиционного Демократического фронта и правящего большинства. Оппозиционных политиков вывели из зала и передали полиции. В итоге за закон проголосовали 45 депутатов, против никто не высказался.

Согласно принятому закону, у Сербской православной церкви (СПЦ) должны отнять ее собственность. В нее входят 650 святыней. В частности, известный православным монастырь Острог. Об этом написал ТАСС.

В СПЦ опасаются, что всю ее собственность передадут не признанной православными Черногорской «автокефальной» церкви. Поддерживающие Сербскую церковь черногорцы требуют, чтобы государство подписало договор с СПЦ, отказалось от изъятия собственности и вернуло или компенсировало ранее захваченные святыни.

Тем временем в России Русская православная церковь изменила правила крещения детей.