Парламент Чехии намерен запретить дрессировку животных
Нижняя палата парламента Чехии приняла поправки в закон, призванный защитить зверей от насилия в цирках. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Власти Чехии намерены запретить дрессировать и использовать диких животных в цирковых представлениях. Чтобы изменения вступили в силу, они должны быть одобрены также сенатом и президентом республики.
Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей некоторых видов животных, родившихся после 2004 года.