Парламент Чехии намерен запретить дрессировку животных

Власти Чехии намерены запретить дрессировать и использовать диких животных в цирковых представлениях. Чтобы изменения вступили в силу, они должны быть одобрены также сенатом и президентом республики.

Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей некоторых видов животных, родившихся после 2004 года.