Мир 02 февраля 2023, 10:41 Парламент Болгарии уйдет в отставку Президент Болгарии Радев отправил парламент в отставку Википедия

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Болгарский президент Румен Радев заявил о роспуске 48-го Народного собрания. Согласно его указу, парламент уйдет в отставку 3 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го Народного собрания», — сказано в сообщении.

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Следующие парламентские выборы состоятся 2 апреля. Также Радев другим указом назначил с 3 февраля временное правительство, его возглавит Гылыб Донев.

Ранее стало известно, что кабмин Болгарии дал разрешение экспортировать полученные из российского сырья нефтепродукты на Украину. Болгарская экономика серьезно зависит от топлива, производимого на НПЗ компании «Лукойл» в Бургасе. Страна реализуют около 50% продуктов переработки нефти, главном образом это дизельное топливо и бензин.