Парламент Болгарии решил отменить «золотые паспорта»

Власти Болгарии приняли решение отменить «золотые паспорта». Они давали возможность получить гражданство в том случае, если человек инвестирует в экономику страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на газету Sofia Globe.

«В течение шести месяцев после того, как поправки станут законом, Государственное агентство национальной безопасности должно проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств, предоставленных по этой программе», — заявили в издании.

При этом вид на жительство все еще могут получить те люди, которые вкладывают средства в экономику Болгарии.