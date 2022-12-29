Мир 29 декабря 2022, 20:24 Парламент Белоруссии допустил принятие закона о запрете ЛГБТ Спикер парламента Белоруссии Кочанова: придется принимать закон о запрете пропаганды ЛГБТ Unsplash

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В Белоруссии придется принимать закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом на Совете старейшин при президиуме верхней палаты парламента заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Ее процитировало местное издание БелТА.

«Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Государственной думе приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам», — заявила спикер парламента.

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Кочанова отметила, что это будет правильным решением, чтобы сохранить семейные ценности и традиции, которые передаются из поколения в поколение.

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В России закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу 5 декабря. Контролирующим органом назначен Роскомнадзор. Также закон запретил продажу товаров, содержащих информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, а также насилия и жестокости.