Парламент Азербайджана утвердил нового премьера

Новым премьер-министром Азербайджана стал помощник президента Али Асадов. Нынешний председатель правительства Новруз Мамедов подал заявление об отставке по собственному желанию.

«На основании представления президента Азербайджанской Республики дать согласие на назначение Асадова Али Идаят оглы премьер-министром страны», — цитирует ТАСС постановление парламента.

За Асадова проголосовали все 105 присутствующих депутатов. Кандидатура была принята единогласно.

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Асадову 62 года. Он окончил Московский институт народного хозяйства, сейчас РЭУ имени Плеханова. Потом работал в институте экономики Академии наук Азербайджана. С 1998 года был помощником президента по экономическим вопросам, был депутатом в 1995–2000 годах.

Новруз Мамедов занимал пост премьер-министра с 2018 года. До этого он работал в отделе внешних связей администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Источник РИА «Новости» ранее сообщил, что Мамедов собирается уйти в отставку в связи с выходом на пенсию.