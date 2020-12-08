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    08 декабря 2020, 15:06

    Парламент Австралии обяжет Google и Facebook платить СМИ за показ рекламы

    Дарья Морозова

    Парламент Австралии примет документ, который будет регулировать финансовые отношения Google и Facebook с местными СМИ. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В документе поясняется, что СМИ бесплатно размещают свои материалы на этих площадках. При этом цифровые платформы получают деньги за демонстрацию рекламы на страницах с контентом.

    В результате Google и Facebook обяжут договориться о компенсации с тем изданиями, которые изъявят такое желание. Цена будет устанавливаться по договоренности обеих сторон.