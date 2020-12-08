Парламент Австралии обяжет Google и Facebook платить СМИ за показ рекламы

В документе поясняется, что СМИ бесплатно размещают свои материалы на этих площадках. При этом цифровые платформы получают деньги за демонстрацию рекламы на страницах с контентом.

В результате Google и Facebook обяжут договориться о компенсации с тем изданиями, которые изъявят такое желание. Цена будет устанавливаться по договоренности обеих сторон.