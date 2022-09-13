Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе | 360°

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Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе

Парламент Армении потребовал от ОДКБ осудить агрессию Азербайджана

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Парламент Армении принял заявление «в связи нападением Азербайджана». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Парламентарии Армении обратились к ОДКБ с требованием принять незамедлительные меры, которые будут соответствовать Договору о коллективной безопасности. В заявлении содержится призыв к международному сообществу решительно осудить агрессию.

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«Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и осуществления действий, вытекающих из сложившейся ситуации», — сказано в документе.

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Армения потребовала от ОДКБ «безотлагательно принять меры» по договору, которые направлены на «сохранение территориальной целостности» республики.

Отмечается, что заявление республиканского парламента не было принято единогласно. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Ранее Минобороны Армении заявило о попытках продвижения ВС Азербайджана на границе.

Армения

Конфликт Азербайджана и Армении

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