Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе Парламент Армении потребовал от ОДКБ осудить агрессию Азербайджана РИА "Новости"

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Парламент Армении принял заявление «в связи нападением Азербайджана». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Парламентарии Армении обратились к ОДКБ с требованием принять незамедлительные меры, которые будут соответствовать Договору о коллективной безопасности. В заявлении содержится призыв к международному сообществу решительно осудить агрессию.

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«Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и осуществления действий, вытекающих из сложившейся ситуации», — сказано в документе.

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Армения потребовала от ОДКБ «безотлагательно принять меры» по договору, которые направлены на «сохранение территориальной целостности» республики.

Отмечается, что заявление республиканского парламента не было принято единогласно. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Ранее Минобороны Армении заявило о попытках продвижения ВС Азербайджана на границе.

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