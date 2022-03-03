Парламент Армении избрал нового президента

Парламент Армении во втором туре избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна президентом страны. Об этом сообщило агентство «Sputnik Армения».

Президент Армении избирается большинством голосов депутатов Национального собрания. Кандидатуру Ваагна Хачатуряна выдвинула правящая партия «Гражданский договор».

Хачатурян был единственным кандидатом на голосовании. В первом туре депутатам не удалось определиться — за министра высокотехнологичной промышленности проголосовали только 69 человек. В первом туре для избрания необходим 81 голос.

Тогда голосование продолжилось во втором туре, кандидатуру Хачатуряна поддержал уже 71 депутат. Этого хватило для избрания, так как во втором туре кандидату достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.

За Хачатуряна проголосовали все представители правящей фракции «Гражданский договор». При этом оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали обсуждения по этому вопросу.

Хачатуряна с избранием на пост президента страны уже поздравил премьер Армении Никол Пашинян. Он выразил надежду, что новый президент будет руководствоваться национальными интересами.

«Вы принимаете на себя обязанности президента в важный для Армении период, когда мы находимся в сложной ситуации, в условиях региональных и международных вызовов», — указал Пашинян.

Ваагн Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года, до этого он был членом правления Армэкономбанка. С 1992 по 1996 год Хачатурян занимал пост мэра Еревана. Также он был депутатом Национального собрания.

Пост президента Армении освободился 23 января, после того как Армен Саркисян подал в отставку. Он заявил, что уходит из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны».