Парк «Гранд-Каньон» закрыли из-за коронавируса в США

«Как только мы получили письмо от главы департамента здравоохранения и социального обеспечения округа Коконино, в котором рекомендовалось закрыть национальный парк Гранд-Каньон, мы закрыли парк», — отметил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт.

Службу национальных парков обеспокоило здоровье и безопасность посетителей и сотрудников «Гранд-Каньона». Теперь посетить его территорию можно лишь в онлайн формате. Трансляция ведется с камер, которые установили в парке. Также желающие могут выбрать виртуальный тур.