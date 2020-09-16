Парижский суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева в Париже признали виновным по делу об утаивании положительных результатов тестов на допинг российских спортсменов. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Сам Балахничев с приговором суда не согласен.

«Меня лишили законного права защищаться, говорили, что я не сотрудничаю со следствием, с чем я категорически не согласен. Намерен апеллировать к этому решению в вышестоящих инстанциях», — рассказал экс-руководитель ВФЛА РИА «Новости».

Ранее бывший тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко рассказал в интервью RT, как Балахничев убрал его из национальной команды.

Балахничев руководил ВФЛА 25 лет — с 1990 по 2015 год. Он ушел в отставку на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике и начала расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Помимо Балахничева, суд в Париже приговорил к двум годам заключения бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова.