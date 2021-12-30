Парижан в новом году вновь обяжут носить маски

В Париже с 31 декабря вновь станет обязательным ношение масок на улице. Такое требование связано с резким увеличением числа заражений коронавирусом.

Меры анонсировали в префектуре полиции французской столицы. Жителей и гостей французской столицы обязали оставаться в масках как в помещении, так и на улице.

«Начиная с пятницы 31 декабря, ношение масок будет обязательным в общественных местах Парижа за исключением Булонского леса и заповедника Венсен», — говорится в сообщении.

Без масок можно будет ходить детям до 11 лет и тем, кто передвигается на личном транспорте и велосипедах. Добавили в список и лиц, занимающихся спортом.

Нарушение требования повлечет за собой штраф в 135 евро (около 11,3 тысячи рублей).

Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски бесполезны против штамма «омикрон». По ее мнению, для защиты от новой разновидности патогена следует носить хирургические маски или респираторы класса №95.