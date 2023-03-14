Мир 14 марта 2023, 10:50 Париж завалило мусором. Вывозить его некому и некогда Кадры заваленного мусором Парижа опубликовали в Сети YouTube

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Улицы Парижа из-за продолжительных акций протеста перестали убирать. В результате столица оказалась буквально завалена мусором. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

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«Атмосфера Парижа: Францию в результате всеобщей недельной забастовки завалило мусором, который никто не вывозит», — написал он.

В минувшую субботу, 11 марта, в стране прошла уже седьмая по счету общенациональная акция против пенсионной реформы. В МВД подсчитали, что участниками стали 368 тысяч человек, из них около 48 тысяч протестовали в Париже.

В ходе выступлений произошли стычки с полицией. В Париже нарушители поджигали мусор, громили имущество города.

Самой многочисленной стала акция 7 марта. Тогда на улицы вышел почти миллион французов.