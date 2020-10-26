Париж потребовал у исламских стран прекратить антифранцузский бойкот

МИД Франции потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту французской продукции, которые исходят от некоторых исламских государств. Ведомство назвало такие действия беспредметными.

В МИД отметили, что в последние дни некоторые страны Ближнего Востока начали призывать бойкотировать французские товары, особенно — агропродовольственные продукты. Кроме того, там начали звучать общие призывы к демонстрациям против Франции, которые иногда выражались через социальные сети «в ненавистных выражениях».

Представитель МИД подчеркнул, что такие призывы искажают позицию, которую Франция защищает. Речь идет о том, что страна поддерживает свободу выражения мнений, свободу совести, а также свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что авторы таких призывов в политических целях используют заявления, которые сделал Макрон во время национальной церемонии прощания с убитым учителем. Речь идет о его словах, которые были направлены на борьбу с радикальным исламизмом.

«Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством», — процитировало РИА «Новости» заявление представителя МИД.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Франции, а также вся дипломатическая сеть «полностью мобилизованы, чтобы напомнить и объяснить партнерам позицию Франции».