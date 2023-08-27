Мир 27 августа 2023, 14:28 Париж первым в Европе запретит электросамокаты — СМИ RTBF: Париж с 1 сентября запретит аренду электросамокатов Hesther Ng/Keystone Press Agency/globallookpress

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Париж станет первым городом в Европе, запретившим пользоваться электросамокатами. Этот вид транспорта нельзя будет арендовать уже с 1 сентября, сообщил телеканал RTBF.

Мэрия города не будет возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк электротранспорта. Электросамокаты уберут с улиц за несколько дней.

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«Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование двухколесных транспортных средств», — уточнили авторы материала.

Решение приняли после того, как 89% парижан проголосовали за то, чтобы запретить транспорт. Опрос «За или против самокатов самообслуживания» проводили 2 апреля.

Однако некоторые жители уже жалеют об этом решении. Они назвали электросамокаты хорошей альтернативой метро или машинам.

«Для жителей электросамокат также был средством передвижения, приятным для прогулок», — отметила парижанка Валери.

К сожалению, аварии с участием электросамокатов происходят довольно часто. Днем 26 августа в центре Москвы практически одновременно случились два ДТП. Сначала один самокатчик врезался в легковушку, а потом еще двое не поделили дорогу с автобусом. Минимум один человек пострадал.