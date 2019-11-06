Parisien: Катрин Денев госпитализировали в Париже

76-летнюю французскую актрису Катрин Денев госпитализировали в одну из больниц Парижа. Это произошло в ночь на среду, 6 ноября, сообщили местные СМИ.

«По нашим сведениям, она госпитализирована в серьезном состоянии, которое требует глубоких обследований», — заявило парижское издание Parisien.

Точный диагноз, с которым госпитализировали актрису, неизвестен. Не сообщается и название больницы, в которой она находится.

Катрин Денев получила мировую известность в 1964 году, в самом начале своей кинокарьеры. Она исполнила роль Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики». Фильм был награжден не только восторженными отзывами зрителей из разных стран, но и получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

За свою карьеру кинодива снялась более чем в 120 различных фильмах. Ее приглашали на главные роли такие известные режиссеры, как Марко Феррери, Жак Деми, Франсуа Трюффо, Луис Бунюэль и Тони Скотт.