Парикмахер развеял мифы о мытье волос
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Существует миф, что волосы полезно мыть холодной водой. По его словам, это не так. Для этой процедуры лучше включать теплую воду. Ведь при комфортной температуре с волос лучше удаляется грязь. Парикмахер дал совет и по поводу того, как именно лучше мыть голову. Это лучше делать не круговыми движениями, а сначала поработать с одной стороной головы, а потом — с другой.
Также американец развеял миф о том, что чем больше пены — тем лучше. По мнению Брэда Мондо, она дает человеку лишь иллюзию того, что он хорошо моет голову. На самом деле, главное, как именно мыть голову. Еще один неочевидный совет: шампунь надо наносить не по всей длине волос, а непосредственно на кожу головы. Ведь сальные железы находятся именно там.
В своем обучающим видео парикмахер затронул вопрос регулярности мытья волос. Некоторые любят делать это каждый день. Однако в реальности мыть волосы нужно один или два раза в неделю. В конце видео Брэд рассказал, как правильно вытирать волосы. Совсем необязательно активно работать полотенцем, массируя им всю голову. По его словам, полотенцем нужно лишь аккуратно пройтись по всем прядям.