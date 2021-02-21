Парикмахер продал запись на стрижку за 442 евро после локдауна в Германии

Парикмахер из немецкого Байройта Андреас Нуиссль решил продать на аукционе запись на первую стрижку после локдауна. В итоге идея принесла мужчине 442 евро.

Власти Германии закрыли парикмахерские и аналогичные заведения в декабре 2020 года из-за распространения коронавируса. Работа возобновится только 1 марта. Нуиссль решил не сидеть без дела все это время, а организовать аукцион на площадке Ebay.

Парикмахер 10 февраля опубликовал предложение записаться на первую стрижку после открытия салона. Стартовая цена составляла 228 евро (около 20 тысяч рублей). В итоге окончательное предложение сделал Михаэль Хопф. Он заплатит за услугу 422 евро (порядка 37 тысяч рублей).

При этом полученные деньги Нуиссль пообещал направить на поддержку двух общественных организаций. Одна из них помогает детям в Германии и других странах. О закрытии аукциона парикмахер объявил 21 февраля в Facebook. Он сообщил, что ему удалось собрать 1310 евро в качестве пожертвований. По словам мужчины, в ближайшие три недели он собирается провести дополнительный сбор пожертвований.