Пари о возвращении Крыма Украине назвали несбыточным

Российское посольство в ФРГ прокомментировало заявление посла Украины Андрея Мельника, предложившего пари германскому экс-канцлеру Герхарду Шредеру, что Крым вернется к Киеву еще при его жизни. Немецкий политик утверждал, что антироссийские санкции не имеют смысла.

Шредер заявлял, что Россию нельзя принудить к чему-либо посредством санкций, поэтому ни один президент не отдаст Крым Украине.

Украинский посол предложил экс-канцлеру пари, что полуостров вернется назад еще при жизни Шредера. Мельник посулил немецкому политику, что Киев не позовет его на торжества по случаю объединения Крыма и Украины. Посол Украины назвал тезис экс-канцлера «бесстыдным», а его самого — топ-лоббистом Кремля.

Российское посольство напомнило об этом заявлении, и опубликовало в Facebook комментарий: «Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю „возвращения“ Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном».