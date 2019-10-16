Парень расстроился из-за пропажи своей марихуаны. И достал жалобами всю полицию

В рамках программы #ТwееtАlоng от управления полиции округа Паско, штат Флорида, люди могут узнать о закулисной работе полиции. Недавно в этой программе заместитель начальника шерифа округа рассказал забавную историю. Один молодой человек постоянно звонит в 911, чтобы сообщить, что сосед по комнате украл его марихуану. Использование марихуаны в развлекательных целях во Флориде является незаконным.

В видео заместитель рассказывает, что перезвонил парню и попросил его перестать связываться с офисом шерифа. По словам полицейского, во время разговора тот почти сразу начал волноваться и вскоре дал отбой.

«Он что, думал, что звонит своей мамочке, когда набирал 911?» — написала одна пользовательница в ответ на историю.

Несмотря на то, что использование марихуаны в развлекательных целях во Флориде запрещено, против звонящего не было заведено уголовное дело. Единственное, чего хотел участок, — чтобы парень прекратил звонить.