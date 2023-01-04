04 января 2023, 21:44
Парацетамол запретили продавать онлайн во Франции из-за дефицита
Правительство Франции временно запретило онлайн-продажу парацетамола из-за дефицита
Онлайн-продажу парацетамола приостановили во Франции до конца января 2023 года в связи с его дефицитом. Указ опубликовал правительственный вестник республики.
«Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена до 31 января 2023 года», — постановило правительство Франции.
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В стране уже более полугода наблюдаются проблемы с поставками медикаментов на основе парацетамола. Это касается и тех лекарственных средств, которые предназначены для детей. Местные органы здравоохранения принимают различные меры, но пока они не помогли полностью справиться с нехваткой препаратов.
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Издание The Financial Times со ссылкой на ВОЗ писало, что на дефицит ряда обезболивающих пожаловались некоторые американские и европейские фармацевты. В список вошел и парацетамол.
Нехватку медикаментов вызвало повышение числа заболеваний гриппом, а также респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме обезболивающих, проблема дефицита затронула и антибиотики. Речь идет в частности о пенициллине и амоксициллине.
Лекарства
Франция
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